Экс-главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал в интервью «СЭ» о взаимоотношениях с болельщиками московского клуба.

— С торпедовскими фанатами у вас были тяжелые отношения. Угнетало?

— Начнем с того, что я ни с кем не воевал. На это не было ни времени, ни желания. В какой-то момент понял, что со стороны болельщиков идет не вполне адекватная реакция, и просто абстрагировался.

— Вы же вскоре после назначения встречались с фанатами, в том числе с активной группировкой «Запад-5», пытались наладить контакт.

— Да.

— Претензии вам предъявляли?

— Да не было претензий! Наоборот, полная поддержка. Говорили о команде, ее перспективах, пожимали друг другу руки и расходились в хорошем настроении. Вдруг в нынешнем сезоне уже с 3-го тура начались оскорбления, крики, баннеры, призывы уйти в отставку... Чтобы прояснить этот момент, после кубкового матча с «Шинником» я подошел к фан-сектору.

— Диалога не получилось.

— Да. В той ситуации я неправильно себя повел.

— Не стоило идти к фанатам?

— Совершенно верно. Эффекта-то никакого.

— Их это только распалило?

— Не знаю, распалило или нет. Но эффекта точно не дало.

— Во время карантина они просили вас поменьше вспоминать в Instagram о ЦСКА.

— У меня о ЦСКА был один-единственный пост! В день 15-летия победы в Кубке УЕФА поздравил клуб и болельщиков. Всё! А дальше высосанные из пальца поводы.

— Как на вашу конфронтацию с фанатами реагировало торпедовское начальство?

— Я прекрасно понимаю, что с болельщиками надо находить общий язык. Но это задача не только тренера. Еще и клуба. Мне кажется, в данном вопросе руководители «Торпедо» должны были занять более активную позицию, а не наблюдать за ситуацией со стороны. Мне в роли громоотвода было не слишком комфортно.

(Александр Кружков)

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