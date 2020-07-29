Игнашевич назвал задачу «Торпедо» в новом сезоне

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в эфире телеканала «Россия 24» огласил задачу автозаводцев на сезон-2020/21.

— Перед «Торпедо» в этом сезоне будет ставиться задача — выход в РПЛ?

— Конечно, — сказал Игнашевич.

— То есть однозначно будет ставиться?

— Что значит ставиться четко? Безусловно, спортивные задачи максимальные, а вот будет ли готов клуб в конце сезона решать эту задачу, время покажет.

— Но те игроки, которые есть в вашем распоряжении, они готовы, чтобы бороться за выход в премьер-лигу?

— Думаю, да. Мы с такой целью и подбираем игроков.

— Президент клуба недавно сказал, что финансовое состояние «Торпедо» уступает тем показателям, которые есть у команд премьер-лиги.

— Я занимаюсь своим делом. Я тренирую. Что касается финансов, это к Денису Маслову.

— Но оно же будет сказываться на команде.

— Не чувствую, что как-то сказывается на мне или на команде.