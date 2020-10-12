Идрис Умаев стал игроком «Чайки»

«Чайка» подписала годичное арендное соглашение с нападающим «Ахмата» Идрисом Умаевым, сообщает сайт клуба.

Умаев является воспитанником грозненского клуба. В 2018 году он провел 8 матчей в составе сборной России U-20. Футболист также выступал в литовской «Паланге», а прошлый сезон — в «Химках» (3 забитых мяча и голевая передача).

На старте текущего чемпионата форвард «Ахмата» появился на поле в четырех матчах РПЛ и один раз в Куке России, отметившись голевым пасом.