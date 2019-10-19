Хузин ушел с поста главного тренера «Луча»
14:26
Рустем Хузин покинул пост главного тренера «Луча», сообщает официальный сайт клуба. Владивостокцы сегодня уступили «Енисею» в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ (0:1), пропустив гол на 93-й минуте. Они потерпели три поражения в четырех играх.
Исполняющим обязанности главного тренера «Луча» назначен Александр Ушахин.
После 18 игр «Луч» идет на 13-м месте в таблице, имея в активе 19 очков.
УШАХИН НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА «ЛУЧА»— ФК «Луч» Владивосток (@fcluch_official) October 19, 2019
Исполняющим обязанности главного тренера «Луча» назначен старший тренер команды Александр Владиславович Ушахин. Ранее специалист уже возглавлял нашу команду в сезоне 2014Ѓ5, с которой по итогам первенства финишировал на 10 месте. pic.twitter.com/o4D0km5W2J