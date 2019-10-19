Хузин ушел с поста главного тренера «Луча»

Рустем Хузин покинул пост главного тренера «Луча», сообщает официальный сайт клуба. Владивостокцы сегодня уступили «Енисею» в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ (0:1), пропустив гол на 93-й минуте. Они потерпели три поражения в четырех играх.

Исполняющим обязанности главного тренера «Луча» назначен Александр Ушахин.

После 18 игр «Луч» идет на 13-м месте в таблице, имея в активе 19 очков.