Хусаинов назвал неправильным поведение Гогниева после матча с «Томью»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал решение КДК РФС по инциденту с главным тренером «Алании» Спартаком Гогниевым.

Ранее на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС был рассмотрен инцидент, который произошел после окончания матча 27-го тура Олимп-ФНЛ «Алания» — «Томь» (2:3). Главный тренер владикавказцев получил восемь матчей дисквалификации и штраф в размере 300 тысяч рублей.

«Даже не хочу комментировать — неспортивная деятельность. К футболу этот инцидент не имеет отношения — это мужская потасовка, сравнимая с поступком Широкова, — сказал Хусаинов «СЭ». — Но там-то вообще все было на футбольном поле! Одно могу сказать — это неправильно!»

«Есть хорошая мудрость — если человек сделал тебе зло, не отвечай человеку тем же. Здесь все зависит от воспитания, в каких условиях воспитывался. Точно так же, как у Мамаева и Кокорина — не было рядом хорошего наставника, дядьки, который мог бы остановить».

(Константин Колмаков)