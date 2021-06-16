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Худяков представил Первушина как нового главного тренера «Кубани»

11:51
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Будущий генеральный директор «Кубани» Павел Худяков на пресс-конференции по итогам сезона в ПФЛ представил Сергея Первушина новым главным тренером клуба.

— Смена тренерского штаба? Это решение было принято общим руководством клуба, что с Павлом Могилевским не будет продлен котракт, — отметил Худяков. — Причина — перед началом зимней части сезона были другие планы, хотели решить этот вопрос раньше. Но шла борьба. Павел Викторович сделал большое дело.

Сергей Первушин — новый главный тренер «Кубани», приходит со своим тренерскии штабом. Кто останется из предыдущего штаба — решать Первушину. Задача? Создать хороший коллектив, быть хорошим середняком. Задача побеждать в каждой игре. Через 3 недели старт нового сезона, а мы только вчера узнали, что выходим в ФНЛ. Нужно создать боеспособный коллектив, а через год-два будем ставить серьезные задачи.

Последним местом работы Первушина был «Тамбов», который он возглавлял с 2019 по 2021 год.

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Екатерина Потапова все материалы автора
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