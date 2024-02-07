Хорватский футболист Карамарко приедет на просмотр в тульский «Арсенал»

Бывший защитник «Муры» и «Хартберга» Марин Карамарко приедет на просмотр в тульский «Арсенал», сообщает Legalbet.

По информации источника, хорватский футболист 8 февраля посетит тренировочную базу «оружейников», где познакомится с командой.

25-летний Карамарко с января 2024 года находится без клуба. У защитника есть опыт выступления в еврокубках: в сезоне-2021/22 он провел три матча на групповом этапе Лиги конференций за «Муру».

На данный момент «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Команда набрала 35 очков за 20 туров. Главным тренером красно-желтых является Александр Сторожук.