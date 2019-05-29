Хомич и еще два игрока продлили контракты с "Химками"

Голкиперы Дмитрий Хомич и Евгений Пузин, нападающий Дмитрий Барков продлили контракты с "Химками", сообщает официальный сайт подмосковной команды.
Также стало известно, что полузащитник Алексей Евсеев и защитник Давид Мильдзихов покинули "Химки".
Подопечные главного тренера Андрея Талалаева заняли 9-е место в турнирной таблице ФНЛ с 53 очками по итогам сезона-2018/19.
🤝 После окончания сезона «Химки» продлили контракты с тремя футболистами.— ФК Химки (@fc_khimki) 29 мая 2019 г.
✍ Соглашения подписали Дмитрий Хомич, Евгений Пузин и нападающий Дмитрий Барков.
🔜 Также по окончании контрактов «Химки» покидают Алексей Евсеев и Давид Мильдзихов. Благодарим… https://t.co/c3RkRImUk9 pic.twitter.com/aUkQTTpEex
Дополнительная информация
http://www.fckhimki.ru/news/sezon-2018-2019/may/krasno-chernye-prodlili-kontrakty/