Хомич и еще два игрока продлили контракты с "Химками"

Голкиперы Дмитрий Хомич и Евгений Пузин, нападающий Дмитрий Барков продлили контракты с "Химками", сообщает официальный сайт подмосковной команды.

Также стало известно, что полузащитник Алексей Евсеев и защитник Давид Мильдзихов покинули "Химки".

Подопечные главного тренера Андрея Талалаева заняли 9-е место в турнирной таблице ФНЛ с 53 очками по итогам сезона-2018/19.