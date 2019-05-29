14:31 | Футбол — Олимп - ФНЛ

Хомич и еще два игрока продлили контракты с "Химками"

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Голкиперы Дмитрий Хомич и Евгений Пузин, нападающий Дмитрий Барков продлили контракты с "Химками", сообщает официальный сайт подмосковной команды.

Также стало известно, что полузащитник Алексей Евсеев и защитник Давид Мильдзихов покинули "Химки".

Подопечные главного тренера Андрея Талалаева заняли 9-е место в турнирной таблице ФНЛ с 53 очками по итогам сезона-2018/19.

 

Дополнительная информация

http://www.fckhimki.ru/news/sezon-2018-2019/may/krasno-chernye-prodlili-kontrakty/

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