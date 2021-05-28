Российский специалист Дмитрий Хохлов стал главным тренером «Ротора», сообщается на официальном сайте клуба.

Срок контракта 45-летнего специалиста не сообщается. В его тренерский штаб войдут Евгений Алдонин и тренер вратарей Евгений Плотников.

Последним клубом Хохлова было московское «Динамо», которое он возглавлял с 2017 по 2019 год.

«Ротор» по итогам сезона-2020/21 занял 15-е место в Тинькофф РПЛ и вернулся в ФНЛ.