Хохлов стал главным тренером «Ротора»
12:05
Российский специалист Дмитрий Хохлов стал главным тренером «Ротора», сообщается на официальном сайте клуба.
Срок контракта 45-летнего специалиста не сообщается. В его тренерский штаб войдут Евгений Алдонин и тренер вратарей Евгений Плотников.
Последним клубом Хохлова было московское «Динамо», которое он возглавлял с 2017 по 2019 год.
«Ротор» по итогам сезона-2020/21 занял 15-е место в Тинькофф РПЛ и вернулся в ФНЛ.
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