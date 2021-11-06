Хохлов: «В пропущенных мячей «Ротора» детские ошибки. Кто-то не слышит или не хочет слушать»
Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение волгоградского клуба от «СКА-Хабаровск» (1:3) в матче 21-го тура Олимп — ФНЛ.
«Вся игра сложилась из микроэпизодов, — приводит слова Хохлова официальный сайт «СКА-Хабаровск». — Мы до матча говорили: кто совершит меньше грубых ошибок, тот и победит. В пропущенных мячей «Ротора» детские ошибки. Кто-то не слышит или не хочет слушать. Разбирать игру будем потом. Мы расстроены, что долго летели в Хабаровск и без очков уезжаем домой».
После 21 тура ФНЛ «Ротор» набрал 24 очка и расположился на 13-м месте в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» с 37 баллами идет на четвертой позиции.
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