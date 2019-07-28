"Химки" сыграли вничью с "Ротором", сохранив лидерство в турнирной таблице ФНЛ

"Ротор" сыграл вничью с "Химками" (1:1) в матче пятого тура Олимп-ФНЛ. В составе подмосковной команды отличился на 9-й минуте встречи нападающий Аршак Корян. Спустя 43 минуты защитник волгоградцев Антон Пискунов​ сравнял счет в игре.

После пяти туров "Химки" располагаются на первом месте в турнирной таблице ФНЛ с 13 очками. "Ротор" – 4-я строчка и 10 баллов.

Олимп – ФНЛ

5-й тур

"Ротор" (Волгоград) – "Химки" – 1:1 (0:1)

Голы: Корян, 9 (0:1). Пискунов, 52 (1:1).

"Ротор" (Волгоград): Нестеренко, Пискунов, Хомуха, Ненахов, Байрыев, Султонов (Лобкарев, 86), Шарипов (Алейник, 62), Горбунов, Фатуллаев, Булия (Коротаев, 65), Муллин (Янушковский, 74).

"Химки": Лантратов, Тихий, Данилкин, Гапон (Смирнов, 69), Филин, Скворцов (Дядюн, 54), Полярус (Трошечкин, 57), Нетфуллин, Корян, Мендель (Мурнин, 77), Каменщиков (Алиев, 49).

Предупреждения: Гапон, 7. Тихий, 18. Булия, 39. Ненахов, 64. Алиев, 66. Янушковский, 76. Мурнин, 86. Лантратов, 90+1.

Удаление: Алиев, 79.

Судья: Васильев (Ижевск).

28 июля. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена".

"Авангард К" (Курск) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 1:0 (1:0)

Гол: Минаев, 34.

"Авангард К" (Курск): Чагров, Никитин, Дашаев, Гоцук, Чиркин, Бреев, Батютин (Машуков, 65), Ковалев, Григорьев, Минаев (Земсков, 87), Федчук.

"Нефтехимик" (Нижнекамск): Голубев, Куликов, Канаев (Киреев, 25), Васиев, Семенов (Ситдиков, 63), Потапов, Кутергин (Антонов, 56), Хубаев, Соловьев, Галиакберов (Уридия, 46), Мичуренков (Гилязетдинов, 46).

Предупреждения: Бреев, 9. Хубаев, 42. Куликов, 69. Чиркин, 75. Антонов, 82. Соловьев, 85.

Судья: Панин (Дмитров).

28 июля. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

"Балтика" (Калининград) – "Чертаново" (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: Редькович, 28 (0:1). Маркин, 31 (1:1). Сарвели, 68 (1:2).

"Балтика" (Калининград): Бориско, Наилсон, Плопа (Алибеков, 46), Тишкин (Маклаков, 71), Альшин, Кузьмин (Глушков, 62), Шаваев, Причиненко, Чочиев (Захаров, 78), Макарчук, Маркин.

"Чертаново" (Москва): Абаев, Редькович, Солдатенков, Рудковский (Герчиков, 66), Ежов (Кондаков, 90+4), Пруцев, Витюгов, Камышев, Завезен, Прудников (Конев, 87), Сарвели (Тюменцев, 90).

Предупреждения: Рудковский, 6. Макарчук, 11. Кузьмин, 18. Солдатенков, 50. Завезен, 90+2.

Судья: Куликов (Саранск).

28 июля. Калининград. Стадион "Калининград".