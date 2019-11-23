«Химки» сыграли вничью с «Краснодаром-2» и упустили шанс сравняться с лидирующим «Ротором»

«Химки» сыграли вничью в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ против «Краснодара-2» — 2:2. Подмосковный клуб упустил шанс сравняться по очкам с лидером таблицы «Ротором».

«Химки» занимают третье место в таблице, на 1 очко отставая от «Торпедо» и на 2 — от «Ротора». У торпедовцев осталась игра в запасе.

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Олимп — ФНЛ

25-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Химки» — 2:2 (2:1)

Голы: Умаев, 24 (0:1). Сергеев, 35 (1:1). Григорян, 41 (2:1). Алиев, 85 (2:2).

«Краснодар-2»: Адамов, Бочко (Марков, 82), Мартынов, Ивашин, Бородин, Григорян (Сабуа, 82), Мацукатов, Черников, Жигулев (Кутовой, 88), Онугха, Сергеев (Воротников, 60).

«Химки»: Генералов, Тихий, Данилкин, Гапон, Филин, Корян (Почивалин, 62), Полярус (Скворцов, 55), Мендель (Нетфуллин, 60), Трошечкин, Умаев (Барков, 46), Конате (Алиев, 46).

Предупреждения: Бородин, 6. Гапон, 20. Жигулев, 23. Мартынов, 44. Мендель, 45+1. Филин, 67.

Судья: Куликов (Саранск).

23 ноября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».