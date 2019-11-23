«Химки» сыграли вничью с «Краснодаром-2» и упустили шанс сравняться с лидирующим «Ротором»
«Химки» сыграли вничью в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ против «Краснодара-2» — 2:2. Подмосковный клуб упустил шанс сравняться по очкам с лидером таблицы «Ротором».
«Химки» занимают третье место в таблице, на 1 очко отставая от «Торпедо» и на 2 — от «Ротора». У торпедовцев осталась игра в запасе.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
25-й тур
«Краснодар-2» (Краснодар) — «Химки» — 2:2 (2:1)
Голы: Умаев, 24 (0:1). Сергеев, 35 (1:1). Григорян, 41 (2:1). Алиев, 85 (2:2).
«Краснодар-2»: Адамов, Бочко (Марков, 82), Мартынов, Ивашин, Бородин, Григорян (Сабуа, 82), Мацукатов, Черников, Жигулев (Кутовой, 88), Онугха, Сергеев (Воротников, 60).
«Химки»: Генералов, Тихий, Данилкин, Гапон, Филин, Корян (Почивалин, 62), Полярус (Скворцов, 55), Мендель (Нетфуллин, 60), Трошечкин, Умаев (Барков, 46), Конате (Алиев, 46).
Предупреждения: Бородин, 6. Гапон, 20. Жигулев, 23. Мартынов, 44. Мендель, 45+1. Филин, 67.
Судья: Куликов (Саранск).
23 ноября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/