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Сегодня, 20:57

«Химки» сыграли вничью со «СКА-Хабаровском»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Химки» сыграли вничью со «СКА-Хабаровском» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Химчане занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками, хабаровчане идут на 12-й строчке с 24 очками.

В следующем, 21-м туре «Химки» встретятся с «Тюменью» на своем поле. «СКА-Хабаровску» предстоит сыграть против «Волгаря» на выезде.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
26 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:0
СКА-Хабаровск

Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
0
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«Арсенал» — КАМАЗ: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
4
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
5
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
6
 Алания 19 8 7 4 23-21 31
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
9
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
10
 Торпедо 19 6 6 7 17-20 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.11 14:00
Сокол – Кубань
 1 : 3
25.11 15:00
Ленинградец – Тюмень
 1 : 0
25.11 16:00
Волгарь – Шинник
 0 : 0
25.11 17:00
Арсенал – КАМАЗ
 2 : 0
26.11 16:00
Родина – Енисей
 2 : 1
26.11 17:00
Черноморец – Нефтехимик
 0 : 1
26.11 19:00
Химки – СКА-Хаб.
 0 : 0
27.11 17:00
Динамо Мх – Торпедо
 - : -
27.11 19:30
Алания – Акрон
 - : -
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