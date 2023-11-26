«Химки» сыграли вничью со «СКА-Хабаровском»

«Химки» сыграли вничью со «СКА-Хабаровском» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Химчане занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками, хабаровчане идут на 12-й строчке с 24 очками.

В следующем, 21-м туре «Химки» встретятся с «Тюменью» на своем поле. «СКА-Хабаровску» предстоит сыграть против «Волгаря» на выезде.