"Химки" разгромили "Зенит-2"

"Химки" крупно победили "Зенит-2" в матче 28-го тура Олимп-ФНЛ. Петербуржцы занимают последнее место в таблице с 15 очками. От предпоследней строчки их отделяет 9 очков, от спасительного 15-го места - 17. "Химки" идут 13-ми.

Первенство России

Олимп-ФНЛ

28-й тур

"Химки" - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 3:0 (0:0)

Голы: Кухарчук, 58 (1:0). Рязанцев, 86 - с пенальти (2:0). Петрусев, 90+2 - с пенальти (3:0).

"Химки": Пузин, Алисейко, Филин, Данилкин, Тихий, Ланин, Кухарчук (Петрусев, 74), Рязанцев, Корян (Боженов, 83), Алиев, Барков.

"Зенит-2": Городовой, Бугриев (Маклаков, 46), Вяткин, Рукас, Терентьев, Капленко, Мостовой, Буранов (Иванов, 74), Богаев (Бачинский, 85), Маркин, Воробьев (Сергеев, 56).

Предупреждения: Вяткин, 51. Рукас, 65.

Удаление: Вяткин, 53.

Судья: Шадыханов (Москва).

24 марта. Химки. Стадион "Арена Химки".