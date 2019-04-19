"Химки" разгромили "Краснодар-2" в матче 32-го тура Олимп-ФНЛ. Подмосковный клуб занимает 11-е место в таблице, дубль кубанцев - десятое.
Первенство России
Олимп - ФНЛ
32-й тур
"Химки" - "Краснодар-2" (Краснодар) - 3:0 (0:0)
Голы: Филин, 50 (1:0). Корян, 52 (2:0). Мишуков, 90+4 (3:0).
"Химки": Хомич, Данилкин, Филин, Смирнов, Алисейко, Кухарчук (Евсеев, 82), Рязанцев, Петрусев (Тихий, 46), Нетфуллин, Корян (Алиев, 64), Барков (Мишуков, 88).
"Краснодар-2": Адамов, Голубев, Бородин, Марков, Ивашин (Бочко, 68), Таранов, Григорян, Черников (Якимов, 62), Сабуа (Текучев, 59), Онугха (Рзаев, 58), Кутовой.
Предупреждения: Григорян, 9. Алисейко, 71. Алиев, 73. Таранов, 74.
Судья: Кукуляк (Калуга).
19 апреля. Химки. Стадион "Арена Химки".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/