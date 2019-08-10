"Химки" разгромили "Кранодар-2" и вернули лидерство в ФНЛ, "Авангард" и "Спартак-2" сыграли вничью

"Химки" разгромили "Краснодар-2" в матче 7-го тура Олимп-ФНЛ со счетом 3:0.

После 7 туров "Химки" продолжают сохранять лидерство в турнирной таблице ФНЛ с 17 очками. "Краснодар-2" расположился на 15 позиции с 5 очками.

"Авангард" и "Спартак-2" сыграли вничью в Курске со счетом 2:2. Курская команда расположилась на 12-м месте с 8 очками, красно-белые - на 6-м месте с 12 очками.

7-й тур

"Химки" - "Краснодар-2" (Краснодар) - 3:0 (2:0)

Голы: Каменщиков, 2 (1:0). Скворцов, 12 (2:0). Алиев, 48 (3:0).

"Химки": Лантратов, Тихий, Данилкин, Гапон, Филин, Скворцов (Мишуков, 71), Трошечкин (Мурнин, 66), Нетфуллин, Полярус (Дядюн, 46), Корян (Смирнов, 76), Каменщиков (Алиев, 46).

"Краснодар-2": (Краснодар): Адамов, Бородин, Ивашин, Таранов, Марков (Бочко, 52), Мацукатов (Сперцян, 60), Якимов, Уткин (Жигулев, 66), Халназаров (Сабуа, 72), Сергеев, Онугха (Кутовой, 84).

Предупреждения: Таранов, 7. Полярус, 33. Мацукатов, 45+1. Бочко, 68.

Судья: Матюнин (Москва).

10 августа. Химки. Стадион "Арена Химки".

"Авангард К" (Курск) - "Спартак-2" (Москва) - 2:2 (1:0)

Голы: Дашаев, 45 (1:0). Руденко, 62 (1:1). Руденко, 84 (1:2). Каюмов, 90+2 (2:2).

"Авангард К" (Курск): Чагров, Никитин, Гоцук, Дашаев, Чиркин, Бреев, Батютин (Машуков, 73), Ковалев, Григорьев (Кубышкин, 84), Федчук (Каюмов, 88), Минаев (Земсков, 77).

"Спартак-2" (Москва): Акмурзин, Петрунин, Маслов, Сазонов, Воропаев, Бакалюк, Бакаев (Самбу, 85), Данилин (Маркитесов, 53), Игнатов, Руденко, Нимели (Васильев, 69).

Предупреждения: Бреев, 28. Чиркин, 48. Бакалюк, 49. Никитин, 51. Нимели, 66. Гоцук, 70.

Судья: Жабченко (Краснодар).

10 августа. Курск. Стадион "Трудовые резервы".