"Химки" разгромили "Енисей" и одержали четвертую победу подряд

"Химки" крупно обыграли "Енисей" в матче 4-го тура Олимп-ФНЛ – 4:0.В составе победителей отличились Алексей Скворцов, Аршак Корян, Александр Филин и Андрей Мендель.

В других матчах дня "Торпедо" сыграло вничью с "Мордовией" (2:2), "Факел" проиграл "Балтике" (1:2), "Чертаново" переиграло "Ротор" (1:0).

Олимп - ФНЛ

4-й тур

"Химки" - "Енисей" (Красноярск) - 4:0 (2:0)

Голы: Скворцов, 19 (1:0). Корян, 25 (2:0). Филин, 64 (3:0). Мендель, 88 (4:0).

"Химки": Лантратов, Гапон, Данилкин, Филин, Тихий, Трошечкин (Мендель, 62), Скворцов (Мишуков, 79), Нетфуллин, Полярус (Мурнин, 70), Корян (Дядюн, 59), Каменщиков (Алиев, 54).

"Енисей" (Красноярск): Опарин, Бугаев, Ганус, Гасанов, Харитонов (Ломакин, 77), Комков (Хубулов, 46), Зотов (Рожков, 60), Савичев, Ланин, Делькин, Саркисов (Воробьев, 68).

Предупреждения: Комков, 32. Зотов, 43. Трошечкин, 57. Ланин, 64. Бугаев, 64. Мендель, 73. Гапон, 75. Ломакин, 90+1.

Судья: Куликов (Саранск).

24 июля. Химки. Стадион "Арена Химки".

Олимп - ФНЛ

4-й тур

"Торпедо" (Москва) - "Мордовия" (Саранск) - 2:2 (2:1)

Голы: И.Сергеев, 20 (1:0). И.Сергеев, 24 (2:0). Буранов, 34 (2:1). Адаев, 80 (2:2).

"Торпедо" (Москва): Цыган, Багаев, Шоркин, Божин, Кертанов (Лебеденко, 72), Галоян (Татаринов, 67), Самошников, Калугин (Лях, 54), Магаль (Самсонов, 90+4), Рязанцев, И.Сергеев.

"Мордовия" (Саранск): Смирнов, Теняев, Климов, Ятченко, Хрипков, Адаев, Джумаев (Шустов, 64), Буранов, Дворецков (Навлетов, 88), Базелюк, В.Сергеев (Орлов, 67).

Предупреждения: Божин, 14. Калугин, 43. Галоян, 48. Ятченко, 56.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

24 июля. Москва. Стадион ""Торпедо" им. Э. А. Стрельцова".

Олимп - ФНЛ

4-й тур

"Факел" (Воронеж) - "Балтика" (Калининград) - 1:2 (0:2)

Голы: Маркин, 19 (0:1). Альшин, 32 (0:2). Дмитриев, 46 (1:2).

"Факел" (Воронеж): Ермаков, Хайманов, Лихачев, Косянчук (Букия, 61), Дмитриев (Коробкин, 84), Гладышев (Мазуров, 26), Воробьев, Черевко, Мастерной, Рябокобыленко (Красильниченко, 80), Хлебородов.

"Балтика" (Калининград): Помазан, Тишкин, Плопа (Алибеков, 13), Наилсон, Кузьмин, Шаваев, Альшин (Захаров, 83), Причиненко, Макарчук, Маркин (Кисиль, 89), Жиронкин (Маклаков, 70).

Предупреждения: Макарчук, 22. Мазуров, 39. Черевко, 65. Кузьмин, 66. Наилсон, 72.

Судья: Амелин (Тула).

24 июля. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

Олимп - ФНЛ

4-й тур

"Чертаново" (Москва) - "Ротор" (Волгоград) - 1:0 (1:0)

Гол: Прудников, 7.

"Чертаново" (Москва): Абаев, Михайлов, Солдатенков, Кондаков, Рудковский (Редькович, 35), Ежов (Герчиков, 90), Витюгов, Камышев, Пруцев (Тюменцев, 90+3), Прудников (Конев, 89), Сарвели (Завезен, 85).

"Ротор" (Волгоград): Лобанцев, Пискунов, Хомуха, Ненахов (Николаев, 87), Байрыев, Лобкарев (Горбунов, 64), Самсонов, Попов (Султонов, 58), Алейник (Янушковский, 88), Саная, Муллин (Булия, 62).

Предупреждения: Михайлов, 5. Алейник, 31. Солдатенков, 54. Ненахов, 63. Саная, 76. Самсонов, 84. Султонов, 86. Ежов, 86. Янушковский, 90. Лобанцев, 90+3. Герчиков, 90+3.

Удаления: Михайлов, 33. Саная, 76.

Судья: Волошин (Смоленск).

24 июля. Москва. Стадион "Лужники. Спортивный городок".