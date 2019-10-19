«Химки» проиграли «Нижнему Новгороду» и упустили шанс сократить отставание от «Торпедо»

«Химки» уступили «Нижнему Новгороду» в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ — 0:1. Подмосковный клуб занимает второе место в таблице, на 6 очков отставая от лидирующего «Торпедо».

В других встречах «Авангард» одолел «Текстильщик», а «Краснодар-2» разгромил «Мордовию». Оба победителя матчей покинули зону вылета.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

18-й тур

«Авангард» (Курск) — «Текстильщик» (Иваново) — 2:1 (0:1)

Голы: Сидоров, 8 (0:1). Федчук, 81 — с пенальти (1:1). Машуков, 83 (2:1).

«Авангард»: Саутин, Тимошин, Никитин (Войнов, 88), Гоцук, Чиркин (Кубышкин, 82), Батютин (Машуков, 71), Ковалев (Лелюкаев, 87), Каюмов (Григорьев, 56), Земсков, Минаев, Федчук.

«Текстильщик»: Зириков, Фомин, Н.Радченко, Чибиров (Макушкин, 65), Попов (Гайдуков, 59), Сиротов, Мухаметзянов, Сидоров (Демин, 77), Горюшкин, Юрченко (Щаницин, 86), А.Радченко.

Предупреждения: Гайдуков, 61. Тимошин, 69. Григорьев, 70. Мухаметзянов, 81. Демин, 90+1.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

19 октября. Курск. Стадион «Трудовые резервы».

«Мордовия» (Саранск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:3 (0:1)

Голы: Онугха, 27 (0:1). Онугха, 81 (0:2). Н.В.Сергеев, 88 (0:3).

«Мордовия»: Смирнов, Ятченко, Хрипков, Климов, Стрелов, Орлов (Буранов, 78), Мухаметшин, Соболев (Ермаков, 17), Поярков, Навлетов, Адаев (Калиханов, 46).

«Краснодар-2»: Адамов, Бочко, Мартынов, Бородин, Ивашин, Жигулев, Кайю (Стежко, 78), Мацукатов (Якимов, 67), Халназаров (Шершнев, 76), Онугха, Н.В.Сергеев (Кутовой, 90+2).

Предупреждения: Орлов, 47. Навлетов, 66. Поярков, 85.

Судья: Матюнин (Москва).

19 октября. Саранск. Стадион «Старт».

«Нижний Новгород» — «Химки» — 1:0 (0:0)

Гол: Палиенко, 53.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хозин, Темников, Федорив, Гаджибеков, Ставпец (Голышев, 82), Сапета, Игнатович (Салугин, 90+1), Палиенко (Морозов, 88), Чудин, Сагитов.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Почивалин, Филин, Скворцов (Мендель, 60), Корян, Нетфуллин (Кухарчук, 60), Полярус (Барков, 60), Трошечкин (Конате, 77), Алиев.

Предупреждения: Полярус, 17. Сапета, 20. Корян, 31. Нетфуллин, 35. Скворцов, 47. Филин, 51. Анисимов, 90. Игнатович, 90+2. Мендель, 90+3.

Судья: Кошко (Белореченск).

19 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».