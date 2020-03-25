«Химки» приостановили тренировки из-за коронавируса

«Химки» приостановили тренировки из-за пандемии коронавируса.

— В связи с эпидемиологической ситуацией футбольный клуб «Химки» приостановил тренировки, — говорится в заявлении клуба в Twitter. — Футболисты получили от тренерского штаба индивидуальные программы и будут работать в домашних условиях до возобновления тренировочного процесса на базе в Химках.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.