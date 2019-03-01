"Химки" примут "Сибирь" на "Новых Химках"

Руководитель пресс-службы "Арены Химки" Жанна Купцова сообщила "СЭ" где состоится встреча 26-го тура Олимп-ФНЛ "Химки" – "Сибирь", которая изначально должна была пройти 10 марта на главном стадионе подмосковного города.

– Матч РПЛ "Динамо" – "Спартак" пройдет на "Арене Химки", а игра ФНЛ "Химки" – "Сибирь" перенесена на стадион "Новые Химки", – сказала Купцова.

Изначально дерби "Динамо" – "Спартак" планировалось на новом стадионе в Петровском парке, однако РПЛ не разрешила организовывать ее там из-за плохого качества газона. (Иван Торопцев)

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