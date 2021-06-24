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«Химки» подписали полузащитника «Чертаново» Соколова

11:52
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«Химки» приобрели полузащитника «Чертаново» Артема Соколова, сообщает пресс-служба клуба ФНЛ.

«Всему «Чертаново» — огромное спасибо! Для меня это не просто футбольная школа. Я приехал сюда из Якутска 10-летним ребенком и вырос именно здесь. «Чертаново» — это семья, которая поддерживала и вкладывала в мое развитие силы и труд на протяжении многих лет. Нет слов, чтобы описать всю мою благодарность за то, кем я стал сегодня. Еще раз — огромное спасибо всем-всем-всем! Еще встретимся», — сказал Соколов.

В минувшем сезоне 18-летний игрок провел 14 матчей в ФНЛ, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу. В активе футболиста 11 голов в 25 матчах за юношеские сборные России.

Дополнительная информация:

https://1fnl.ru/

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