«Химки» обыграли «Текстильщик» в меньшинстве

В матче 21-го тура первенства Олимп — ФНЛ «Химки» обыграли дома «Текстильщик» со счетом 2:1. Подмосковная команда занимает второе место в турнирной таблице, а «Текстильщик» — 19-й.

Олимп — ФНЛ

21-й тур

«Химки» — «Текстильщик» (Иваново) — 2:1 (1:0)

Голы: Радченко, 23 — в свои ворота (1:0). Кухарчук, 53 (2:0). Юрченко, 81 (2:1).

«Химки»: Генералов, Гапон, Данилкин, Тихий, Филин, Полярус (Корян, 46), Кухарчук (Скворцов, 64), Мендель, Трошечкин (Нетфуллин, 55), Конате (Барков, 46), Алиев (Умаев, 29).

«Текстильщик»: Ал. С. Смирнов, Шилов, Макушкин, Чибиров (Юрченко, 75), Фомин, Горюшкин, Попов (Гайдуков, 56), Мухаметзянов (Солодков, 69), Батов (Щаницин, 80), Сиротов, Радченко.

Предупреждения: Алиев, 15. Попов, 19. Трошечкин, 20. Мухаметзянов, 42. Скворцов, 79. Ал. С. Смирнов, 90+3. Генералов, 90+6.

Удаление: Нетфуллин, 57.

Судья: Чебан (Москва).

3 ноября. Химки. Стадион «Арена Химки».