"Химки" обыграли "СКА-Хабаровск" благодаря голу Рязанцева

"Химки" добились победы над "СКА-Хабаровск" в гостевом матче 33-го тура ОЛИМП-ФНЛ – 1:0.
Единственный мяч забил полузащитник гостей Александр Рязанцев.
Благодаря победе "Химки" набрали 45 очков и поднялись на 9-е место в турнирной таблице чемпионата, клуб из Хабаровска идет на 6-й строчке, имея в своем активе 51 балл.
Олимп – ФНЛ
33-й тур
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Химки" – 0:1 (0:1)
Гол: Рязанцев, 43.
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Генералов, Буйволов, Хомуха, Суслов, Казанков (Никифоров, 58), Алейник (Малеев, 72), Кабутов (Радченко, 79), Камеш (Приндета, 46), Квеквескири, Булия, Базелюк.
"Химки": Хомич, Смирнов, Тихий, Филин, Данилкин, Алисейко, Кухарчук, Рязанцев, Корян (Алиев, 65), Нетфуллин, Барков (Димидко, 88).
Предупреждения: Корян, 25. Квеквескири, 62. Данилкин, 68.
Судья: Анопа (Благовещенск).
24 апреля. Хабаровск. Стадион им. Ленина.