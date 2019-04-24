"Химки" обыграли "СКА-Хабаровск" благодаря голу Рязанцева

"Химки" добились победы над "СКА-Хабаровск" в гостевом матче 33-го тура ОЛИМП-ФНЛ – 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник гостей Александр Рязанцев.

Благодаря победе "Химки" набрали 45 очков и поднялись на 9-е место в турнирной таблице чемпионата, клуб из Хабаровска идет на 6-й строчке, имея в своем активе 51 балл.

Олимп – ФНЛ

33-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Химки" – 0:1 (0:1)

Гол: Рязанцев, 43.

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Генералов, Буйволов, Хомуха, Суслов, Казанков (Никифоров, 58), Алейник (Малеев, 72), Кабутов (Радченко, 79), Камеш (Приндета, 46), Квеквескири, Булия, Базелюк.

"Химки": Хомич, Смирнов, Тихий, Филин, Данилкин, Алисейко, Кухарчук, Рязанцев, Корян (Алиев, 65), Нетфуллин, Барков (Димидко, 88).

Предупреждения: Корян, 25. Квеквескири, 62. Данилкин, 68.

Судья: Анопа (Благовещенск).

24 апреля. Хабаровск. Стадион им. Ленина.