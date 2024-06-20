«Химки» могут перехватить у ЦСКА воспитанника «Зенита» Гуца

Защитник «Калуги» Артем Гуца может перейти в «Химки», сообщает Legalbet. Стороны уже вели переговоры. На переходе игрока настаивал бывший главный тренер Андрей Талалаев.

В минувшем сезоне «Химки» с 66 очками заняли первое место в первой лиге и вернулись в РПЛ.

Футболист в сезоне провел 35 матчей, в которых забил два гола и сделал семь ассистов. Контракт игрока с «Калугой» истекает 30 июня.

Футболист является воспитанником академии «Зенита». Ранее им также интересовался ЦСКА.