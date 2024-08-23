«Химки» и Broke Boys сыграют в матче за Суперкубок VK Видео

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6 сентября пройдет Суперкубок VK Видео между победителями ФНЛ и медиалиги.

В матче сыграют «Химки» как победители ФНЛ сезона-2023/24, а также Broke Boys, выигравшие пятый сезон медиалиги. Также во время Суперкубка VK Видео запланирована шоу-программа.

Матч пройдет 6 сентября на «Арене Химки» и начнется в 20:00 мск. Трансляция будет доступна в VK Видео.