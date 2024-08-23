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Сегодня, 13:31

«Химки» и Broke Boys сыграют в матче за Суперкубок VK Видео

Сергей Разин
корреспондент
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6 сентября пройдет Суперкубок VK Видео между победителями ФНЛ и медиалиги.

В матче сыграют «Химки» как победители ФНЛ сезона-2023/24, а также Broke Boys, выигравшие пятый сезон медиалиги. Также во время Суперкубка VK Видео запланирована шоу-программа.

Матч пройдет 6 сентября на «Арене Химки» и начнется в 20:00 мск. Трансляция будет доступна в VK Видео.

ФК Broke Boys
ФК Химки
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«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 4 2 0 6-2 14
2
 Урал 6 4 1 1 10-4 13
3
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
4
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
5
 Нефтехимик 6 3 1 2 8-8 10
6
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
7
 Чайка 6 2 3 1 10-7 9
8
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
9
 Сокол 6 2 3 1 4-3 9
10
 Алания 6 2 2 2 4-2 8
11
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
12
 Сочи 6 2 1 3 6-7 7
13
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
14
 Черноморец 6 2 0 4 7-10 6
15
 Уфа 6 1 3 2 5-7 6
16
 Тюмень 6 1 1 4 5-9 4
17
 СКА-Хаб. 6 1 1 4 2-12 4
18
 Шинник 6 0 2 4 1-7 2
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23.08 15:00
СКА-Хаб. – Сокол
 - : -
23.08 17:30
Тюмень – Арсенал
 - : -
24.08 16:00
Шинник – Алания
 - : -
24.08 18:00
Нефтехимик – Урал
 - : -
25.08 12:00
Уфа – Сочи
 - : -
25.08 17:00
Торпедо – Черноморец
 - : -
25.08 19:00
Балтика – КАМАЗ
 - : -
25.08 19:00
Чайка – Енисей
 - : -
26.08 19:30
Родина – Ротор
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Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
Павел Горелов

Павел Горелов

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 3
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Тарас Гаглоев

Алания

 2
П
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Данила Янов

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 3
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Балтика

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Давид Шавлохов

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Денис Кутин

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Уфа

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