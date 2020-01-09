«Химкам» не выделили денег на РПЛ, но в клубе намерены бороться до конца

Власти Подмосковья не выделили средств «Химкам» на выступление в РПЛ: бюджет клуба в 2020 году останется прежним — 300 миллионов рублей. Из-за этого клуб откажется от повышения в классе, а главный тренер Андрей Талалаев в знак протеста может покинуть команду, сообщает Metaratings.

По данным «СЭ», финансовые проблемы у «Химок» действительно имеются — красно-черные не получили на 2020-й год ту сумму, на которую рассчитывали. Однако в клубе не теряют надежд, что удастся найти дополнительные источники финансирования, которые позволят выступить в РПЛ. Один из вариантов — продажа лидеров. Кроме того, ведется поиск спонсоров. Есть информация, что на определенных постах в администрации Подмосковья могут произойти перемены, что также сыграет свою роль в решении проблемы.

Не исключен также вариант, при котором «Химки» пойдут в премьер-лигу с нынешним бюджетом. Затраты в высшем дивизионе могут быть даже ниже нынешних из-за меньшего количества выездных матчей и отсутствия перелетов на Дальний Восток. Плюс клубам РПЛ положены приличные средства от телевизионного контракта. При этом, конечно, «Химкам» будет сложно конкурировать с соперниками, очень многое будет зависеть от работы тренерского штаба.

Андрей Талалаев заметил в разговоре с корреспондентом «СЭ»: «Я пока нахожусь в Китае, ни с кем ситуацию не обсуждал. Вернусь 14 января, тогда и поговорим с руководством о будущем».

В «Химках» ситуацию также не комментируют. Вероятно, клуб выступит с заявлением в начале следующей недели.

Напомним, что красно-черные после 25 туров идут в Олимп-ФНЛ на третьем месте, на два очка отставая от лидирующего «Ротора» и на одно — от «Торпедо». (Константин Алексеев)