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9 февраля 2025, 16:29

Хиль: «В дуэли с Гузманом из «Торпедо» дружба отойдет на второй план»

Сергей Ярошенко

Новичок «Балтики» Брайан Хиль прокомментировал свое предстоящее противостояние с Ейсоном Гузманом из «Торпедо».

— Знаешь ли ты, что твой трансфер стал вторым в истории Первой лиги по дороговизне?

— Нет.

— Догадаешься, кто первый?

— Ейсон Гузман из «Торпедо»?

— Верно. Советовался ли ты с ним? Кому первым поступило предложение из России — тебе или ему?

— Насколько я знаю, предложения мы получили примерно в одно и то же время. Единственное отличие, в том, что его приезд чуть дольше затянулся, чем мой. С ним мы, конечно, тоже общались, ведь для игрока уехать за границу — это точка роста.

— Ваши команды — конкуренты по Первой лиге. «Балтика» — первая в чемпионате, «Торпедо» — второе.

— Да, это я уже понимаю. В нашей дуэли с ним все будет бескомпромиссно. Дружба отойдет на второй план.

— Гузман — хороший футболист? Какие у него сильные качества?

— В целом хороший игрок. Можно отметить его технику. Я бы сказал, что с ним играет вся команда, то есть он строит, ведет игру, — цитирует слова Хиля Metaratings.ru.

23-летний сальвадорец перешел в калининградский клуб из колумбийского «Депортес Толима» за 1,5 миллиона евро.

«Балтика» лидирует в Мелбет первой лиге по итогам первой части сезона-2024/25. За 21 тур калининградцы набрали 45 очков. «Торпедо» занимает вторую строчку с 43 очками.

Источник: Metaratings.ru
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Чагров раскрыл цель «Ротора» в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Родина 34 19 11 4 58-28 68
2
 Факел 34 20 8 6 44-22 68
3
 Урал 34 18 7 9 51-31 61
4
 Ротор 34 15 11 8 47-26 56
5
 КАМАЗ 34 12 13 9 46-34 49
6
 Енисей 34 13 10 11 37-35 49
7
 Спартак Кс 34 12 13 9 46-41 49
8
 Шинник 34 11 15 8 34-28 48
9
 Торпедо 34 12 10 12 37-39 46
10
 Челябинск 34 10 14 10 42-40 44
11
 Нефтехимик 34 10 13 11 40-41 43
12
 СКА-Хаб. 34 10 12 12 37-45 42
13
 Арсенал 34 8 15 11 42-44 39
14
 Волга 34 9 10 15 35-48 37
15
 Уфа 34 9 10 15 32-40 37
16
 Черноморец 34 9 8 17 37-49 35
17
 Сокол 34 5 11 18 16-44 26
18
 Чайка 34 5 7 22 30-76 22
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16.05 10:00 СКА-Хаб. – Нефтехимик 2 : 0
16.05 13:00 Ротор – Чайка 5 : 0
16.05 13:00 Челябинск – Шинник 2 : 2
16.05 13:00 Волга – Факел 0 : 3
16.05 13:00 КАМАЗ – Сокол 0 : 1
16.05 13:00 Черноморец – Урал 2 : 1
16.05 13:00 Арсенал – Родина 1 : 4
16.05 13:00 Спартак Кс – Уфа 0 : 1
16.05 19:30 Торпедо – Енисей 1 : 0
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ЖК
Г
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 16
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 16
П
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 8
Максим Игнатьев
Максим Игнатьев

Спартак Кс

 8
Йорди Рейна
Йорди Рейна

Родина

 6
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 29 2 5
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 16 1 1
Николай Тарасов
Николай Тарасов

Спартак Кс

 30 1 11
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