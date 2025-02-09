Хиль: «В дуэли с Гузманом из «Торпедо» дружба отойдет на второй план»

Новичок «Балтики» Брайан Хиль прокомментировал свое предстоящее противостояние с Ейсоном Гузманом из «Торпедо».

— Знаешь ли ты, что твой трансфер стал вторым в истории Первой лиги по дороговизне?

— Нет.

— Догадаешься, кто первый?

— Ейсон Гузман из «Торпедо»?

— Верно. Советовался ли ты с ним? Кому первым поступило предложение из России — тебе или ему?

— Насколько я знаю, предложения мы получили примерно в одно и то же время. Единственное отличие, в том, что его приезд чуть дольше затянулся, чем мой. С ним мы, конечно, тоже общались, ведь для игрока уехать за границу — это точка роста.

— Ваши команды — конкуренты по Первой лиге. «Балтика» — первая в чемпионате, «Торпедо» — второе.

— Да, это я уже понимаю. В нашей дуэли с ним все будет бескомпромиссно. Дружба отойдет на второй план.

— Гузман — хороший футболист? Какие у него сильные качества?

— В целом хороший игрок. Можно отметить его технику. Я бы сказал, что с ним играет вся команда, то есть он строит, ведет игру, — цитирует слова Хиля Metaratings.ru.

23-летний сальвадорец перешел в калининградский клуб из колумбийского «Депортес Толима» за 1,5 миллиона евро.

«Балтика» лидирует в Мелбет первой лиге по итогам первой части сезона-2024/25. За 21 тур калининградцы набрали 45 очков. «Торпедо» занимает вторую строчку с 43 очками.