Хет-трик Сергеева принес «Крыльям Советов» победу над «Текстильщиком»
«Крылья Советов» в матче 14-го тура ФНЛ обыграли «Текстильщик» со счетом 3:0.
Хет-триком во встрече отметился полузащитник Иван Сергеев.
После этого матча самарцы с 29 очками занимают первое место в турнирной таблице, клуб из Иваново с 16 очками — на 16-й строчке.
Олимп — ФНЛ
14-й тур
«Текстильщик» (Иваново) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:3 (0:1)
Голы: Сергеев, 44 (0:1). Сергеев, 54 (0:2). Сергеев, 65 (0:3).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Обивалин, Фомин, Губочкин, Романенко, Батов (Мосейчук, 60), Сидоров, Горюшкин (Шленкин, 87), Маричев (Мухаметзянов, 66), Аппаев, Бачинский (Альшанский, 90).
«Крылья Советов» (Самара): Овсянников, Комбаров (Горшков, 64), Божин, Солдатенков, Полуяхтов (Тюрин, 77), Гацкан (Якуба, 69), Кабутов, Зиньковский, Витюгов, Сарвели (Цыпченко, 58), Сергеев (Ежов, 74).
Предупреждения: Витюгов, 2. Батов, 28. Обивалин, 36. Романенко, 43. Сергеев, 44. Мосейчук, 70.
Судья: Шадыханов (Москва).
9 октября. Ярославль. Стадион «Шинник».
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