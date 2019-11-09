Хет-трик Брагина принес «СКА-Хабаровску» победу над «Чайкой»

«СКА-Хабаровск» победил «Чайку» в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ — 3:2.

В составе победителей хет-трик оформил Владислав Брагин, за команду из Песчанокопского голы забили Денис Тумасян и Лео Гогличидзе.

«СКА-Хабаровск» набрал 34 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Чайка» с 27 очками занимает 11-ю строчку.

Олимп — ФНЛ

22-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 3:2 (2:2)

Голы: Брагин, 8 (1:0). Тумасян, 14 (1:1). Гогличидзе, 34 (1:2). Брагин, 43 (2:2). Брагин, 69 (3:2).

Нереализованный пенальти: Гогличидзе, 34 (вратарь)

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Шляков, Зайцев, Мищенко, Оанча (Горулев, 87), Квеквескири (Труфанов, 84), Камилов, Никифоров, Сато, Брагин, Базелюк (Кузьмичев, 68).

«Чайка» (Песчанокопское): Киселев, Васильев (Текучев, 55), Бычков, Гогличидзе, Тумасян, Безденежных (Шайморданов, 46), Павленко (Подбельцев, 46), Карташов, Леонтьев, Белоус (Машнев, 46), Коротаев.

Предупреждения: Шляков, 57. Оанча, 63. Машнев, 73. Сато, 84. Обухов, 90+4.

Судья: Анопа (Благовещенск).

9 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.