Хавбек «Тюмени» Ткачук уверен, что команда поправит турнирной положение
Полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук поделился мнением об игре команды на старте сезона Мелбет-Первой лиги.
«Когда в «Волгаре» ставят задачу попасть в пятерку и команда в итоге вылетает — это, конечно, неприятно. Сейчас просто стечение обстоятельств. Я уверен, что мы поправим турнирное положение, потому что есть позитивные моменты, есть игра, просто чуть не повезло в тех или иных ситуациях. Надо выиграть одну игру, и я уверен, что все выправится», — цитирует игрока «РБ Спорт».
«Тюмень» набрала 5 очков после 10 туров первой лиги и занимает последнее, 18-е место.
Источник: РБ Спорт
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|6
|4
|0
|10-4
|22
|
2
|Торпедо
|10
|5
|5
|0
|16-8
|20
|
3
|Урал
|10
|5
|3
|2
|15-8
|18
|
4
|Чайка
|11
|4
|5
|2
|15-10
|17
|
5
|Черноморец
|11
|5
|2
|4
|15-15
|17
|
6
|Балтика
|10
|4
|4
|2
|11-9
|16
|
7
|Сочи
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
8
|Родина
|10
|3
|5
|2
|10-9
|14
|
9
|Ротор
|11
|3
|5
|3
|9-8
|14
|
10
|Сокол
|10
|3
|5
|2
|7-7
|14
|
11
|Енисей
|11
|4
|1
|6
|10-13
|13
|
12
|Нефтехимик
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|
13
|СКА-Хаб.
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
14
|КАМАЗ
|10
|3
|2
|5
|8-7
|11
|
15
|Шинник
|10
|2
|4
|4
|6-9
|10
|
16
|Алания
|10
|2
|3
|5
|6-9
|9
|
17
|Уфа
|11
|2
|3
|6
|10-15
|9
|
18
|Тюмень
|10
|1
|2
|7
|6-15
|5
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.09
|16:00
|
Уфа – Чайка
|0 : 1
|20.09
|19:30
|
Ротор – Черноморец
|1 : 2
|21.09
|10:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|2 : 2
|21.09
|11:30
|
Тюмень – Родина
|- : -
|21.09
|15:00
|
Сокол – Сочи
|- : -
|21.09
|15:00
|
Шинник – Торпедо
|- : -
|21.09
|17:30
|
КАМАЗ – Урал
|- : -
|21.09
|18:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|21.09
|21:15
|
Балтика – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|11
|1
|3
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|9
|1
|2
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|9
|1
|1
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