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Сегодня, 12:42

Хавбек «Тюмени» Ткачук уверен, что команда поправит турнирной положение

Руслан Минаев
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Полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук поделился мнением об игре команды на старте сезона Мелбет-Первой лиги.

«Когда в «Волгаре» ставят задачу попасть в пятерку и команда в итоге вылетает — это, конечно, неприятно. Сейчас просто стечение обстоятельств. Я уверен, что мы поправим турнирное положение, потому что есть позитивные моменты, есть игра, просто чуть не повезло в тех или иных ситуациях. Надо выиграть одну игру, и я уверен, что все выправится», — цитирует игрока «РБ Спорт».

«Тюмень» набрала 5 очков после 10 туров первой лиги и занимает последнее, 18-е место.

Источник: РБ Спорт
Денис Ткачук
Первая лига
ФК Тюмень
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1
 Арсенал 10 6 4 0 10-4 22
2
 Торпедо 10 5 5 0 16-8 20
3
 Урал 10 5 3 2 15-8 18
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Черноморец 11 5 2 4 15-15 17
6
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7
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
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 Родина 10 3 5 2 10-9 14
9
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
10
 Сокол 10 3 5 2 7-7 14
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 Енисей 11 4 1 6 10-13 13
12
 Нефтехимик 10 3 3 4 9-12 12
13
 СКА-Хаб. 11 3 3 5 9-17 12
14
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
15
 Шинник 10 2 4 4 6-9 10
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 Алания 10 2 3 5 6-9 9
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 Уфа 11 2 3 6 10-15 9
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 Тюмень 10 1 2 7 6-15 5
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