18 августа, 20:54

Хавбек «Торпедо» Данилин забил прямым ударом с углового в матче с «Уралом»

Руслан Минаев

«Торпедо» открыло счет в домашнем матче с «Уралом» в 5-м туре первой лиги — 1:0.

Гол на 50-й минуте забил полузащитник Кирилл Данилин. Хавбек отметился прямым ударом с углового.

Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
    • «Торпедо» — «Урал»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

    «Торпедо» победило «Урал» в первом матче после отставки Кононова
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Факел 20 14 3 3 27-11 45
    2
    		 Урал 20 12 4 4 30-18 40
    3
    		 Родина 20 9 8 3 28-16 35
    4
    		 Спартак Кс 20 9 7 4 30-23 34
    5
    		 КАМАЗ 20 8 7 5 36-24 31
    6
    		 Ротор 19 8 5 6 24-15 29
    7
    		 Челябинск 19 7 8 4 25-18 29
    8
    		 Арсенал 20 6 9 5 29-25 27
    9
    		 Нефтехимик 20 6 9 5 25-24 27
    10
    		 Шинник 20 6 8 6 17-17 26
    11
    		 СКА-Хаб. 20 6 8 6 19-21 26
    12
    		 Енисей 20 5 7 8 14-25 22
    13
    		 Черноморец 20 5 6 9 23-26 21
    14
    		 Волга 20 6 3 11 24-34 21
    15
    		 Уфа 20 4 7 9 23-28 19
    16
    		 Торпедо 20 4 6 10 16-29 18
    17
    		 Сокол 20 2 10 8 10-20 16
    18
    		 Чайка 20 2 5 13 17-43 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    21.11 17:00 Волга – Торпедо 2 : 0
    22.11 13:30 Урал – Спартак Кс 1 : 1
    22.11 15:00 Чайка – Нефтехимик 2 : 4
    22.11 17:00 Арсенал – Черноморец 1 : 1
    23.11 10:00 Енисей – Родина 0 : 0
    23.11 14:00 Уфа – Факел 0 : 4
    23.11 17:00 КАМАЗ – СКА-Хаб. 1 : 1
    23.11 17:00 Шинник – Сокол 0 : 0
    24.11 19:00 Ротор – Челябинск - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 12
    Давид Караев
    Давид Караев

    КАМАЗ

    		 10
    Руслан Апеков
    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 8
    П
    Мухаммад Султонов
    Мухаммад Султонов

    КАМАЗ

    		 5
    Илья Жигулев
    Илья Жигулев

    Черноморец

    		 5
    Эдарлин Рейес
    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    И К Ж
    Хетаг Кочиев
    Хетаг Кочиев

    Челябинск

    		 17 1 4
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 10 1 2
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 14 1 2
    Вся статистика

