Экс-хавбек «Спартака» Ташаев продолжит карьеру в «Алании»

Полузащитник Александр Ташаев может продолжить карьеру в «Алании», сообщает пресс-служба клуба. Хавбек подписал соглашение с «барсами» по системе «1+1», он будет выступать под 88-м номером.

«Добро пожаловать, Александр!» — говорится в сообщении.

28-летний футболист является воспитанником московского «Динамо». Он играл за такие клубы, как «Динамо», «Спартак», «Рубин», «Спартак-2» и «Ротор».