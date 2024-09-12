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Сегодня, 19:15

Сааведра: «Российские игроки «Сочи» знакомят меня с культурой страны»

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Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал о том, кто в команде помогает ему в адаптации.

«Что касается иностранных игроков, то мне помогал Марсело, который хорошо мне принял, также и Сауль Гуарирапа. А если брать из россиян, то могу отметить Кирилла Кравцова, Славу Литвинова и Максима Рудакова. Ребята во всем мне помогают, знакомят с русским бытом, культурой», — приводит слова Сааведры «РБ Спорт».

Сааведра выступает за «Сочи» с января нынешнего года.

После девяти туров Мелбет-Первой лиги южане располагаются на пятом месте в таблице, набрав 14 очков. В следующем матче «Сочи» примет «Ротор» 14 сентября.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Первая лига
ФК Сочи
Игнасио Сааведра
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1
 Арсенал 9 5 4 0 9-4 19
2
 Урал 9 5 3 1 15-7 18
3
 Торпедо 9 4 5 0 14-7 17
4
 Балтика 9 4 4 1 10-7 16
5
 Сочи 9 4 2 3 14-11 14
6
 Родина 9 3 5 1 10-7 14
7
 Чайка 9 3 4 2 12-8 13
8
 Ротор 9 3 4 2 8-6 13
9
 Нефтехимик 9 3 3 3 9-10 12
10
 Енисей 9 4 0 5 7-9 12
11
 Сокол 9 2 5 2 6-7 11
12
 Черноморец 9 3 2 4 11-13 11
13
 Алания 9 2 3 4 6-7 9
14
 Шинник 9 2 3 4 4-7 9
15
 КАМАЗ 9 2 2 5 6-7 8
16
 СКА-Хаб. 9 2 2 5 5-15 8
17
 Уфа 9 1 3 5 8-14 6
18
 Тюмень 9 1 2 6 6-14 5
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14.09 17:00
Алания – КАМАЗ
 - : -
14.09 18:00
Черноморец – Енисей
 - : -
14.09 19:00
Сочи – Ротор
 - : -
15.09 12:00
Уфа – Родина
 - : -
15.09 15:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 - : -
15.09 15:00
Тюмень – Сокол
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Александр Юшин

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Сочи

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Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

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