Сааведра: «Российские игроки «Сочи» знакомят меня с культурой страны»

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал о том, кто в команде помогает ему в адаптации.

«Что касается иностранных игроков, то мне помогал Марсело, который хорошо мне принял, также и Сауль Гуарирапа. А если брать из россиян, то могу отметить Кирилла Кравцова, Славу Литвинова и Максима Рудакова. Ребята во всем мне помогают, знакомят с русским бытом, культурой», — приводит слова Сааведры «РБ Спорт».

Сааведра выступает за «Сочи» с января нынешнего года.

После девяти туров Мелбет-Первой лиги южане располагаются на пятом месте в таблице, набрав 14 очков. В следующем матче «Сочи» примет «Ротор» 14 сентября.