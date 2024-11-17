Хавбек «Черноморца» Акбашев забил с центра поля в матче с «Родиной»
Полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев забил с центра поля в гостевом матче с «Родиной» в 19-м туре первой лиги.
Хавбек открыл счет на 24-й минуте встречи.
«Черноморец» с 27 очками занимает 6-е место в таблице первой лиги. «Родина» с 24 очками — на 10-й строчке.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|19
|11
|6
|2
|24-12
|39
|
2
|Торпедо
|19
|9
|10
|0
|36-15
|37
|
3
|Урал
|19
|9
|6
|4
|29-20
|33
|
4
|Сочи
|19
|8
|7
|4
|29-19
|31
|
5
|Арсенал
|19
|6
|12
|1
|17-12
|30
|
6
|Черноморец
|18
|8
|3
|7
|26-25
|27
|
7
|Чайка
|19
|6
|8
|5
|23-22
|26
|
8
|Ротор
|19
|6
|8
|5
|16-15
|26
|
9
|СКА-Хаб.
|19
|6
|7
|6
|27-30
|25
|
10
|Родина
|18
|5
|9
|4
|18-16
|24
|
11
|Енисей
|19
|7
|2
|10
|21-26
|23
|
12
|Нефтехимик
|19
|5
|8
|6
|17-20
|23
|
13
|КАМАЗ
|19
|6
|4
|9
|17-15
|22
|
14
|Уфа
|19
|5
|5
|9
|19-24
|20
|
15
|Шинник
|19
|4
|7
|8
|12-20
|19
|
16
|Сокол
|19
|4
|7
|8
|10-23
|19
|
17
|Алания
|19
|4
|6
|9
|12-20
|18
|
18
|Тюмень
|19
|2
|3
|14
|14-33
|9
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.11
|13:00
|
Уфа – Сокол
|2 : 0
|16.11
|15:00
|
Алания – Ротор
|1 : 3
|16.11
|16:00
|
Урал – Енисей
|4 : 3
|16.11
|17:00
|
КАМАЗ – Балтика
|0 : 1
|16.11
|18:00
|
Нефтехимик – Арсенал
|2 : 2
|17.11
|08:00
|
СКА-Хаб. – Торпедо
|2 : 2
|17.11
|15:00
|
Шинник – Чайка
|0 : 0
|17.11
|17:00
|
Тюмень – Сочи
|0 : 1
|17.11
|19:30
|
Родина – Черноморец
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Александр Ломакин
Енисей
|7
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|14
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|16
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|18
|1
|5
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