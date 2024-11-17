Хавбек «Черноморца» Акбашев забил с центра поля в матче с «Родиной»

Полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев забил с центра поля в гостевом матче с «Родиной» в 19-м туре первой лиги.

Хавбек открыл счет на 24-й минуте встречи.

«Черноморец» с 27 очками занимает 6-е место в таблице первой лиги. «Родина» с 24 очками — на 10-й строчке.