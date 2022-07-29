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Сегодня, 16:20

Хакшабанович тренируется в шведском клубе «Хальмстад»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшанбанович находится в расположении своего первого клуба «Хальмстад», где поддерживает форму, пока занимает поисками новой команды, сообщает Fotbollskanalen.

Главный тренер «Хальмстада» Магнус Хаглунд подтвердил, что 23-летний швед находится в расположение команды.

«Наличие игрока такого калибра и его тренировки, естественно, положительно влияют на его уровень.

Захочет ли он выступать за команду? Нет, я думаю, что это маловероятно. Для нас это не проблема, но у него есть другие планы», — заявил тренер.

В марте игрок воспользовался правом ФИФА о приостановлении контракта и перешнл в шведский «Юргорден», за который выступал до 30 июня.

ФК Рубин (Казань)
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