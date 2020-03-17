Хацкевич сравнил уровень ФНЛ и УПЛ

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич после победы в матче 27-го тура ОЛИМП-ФНЛ над «Шинником» (1:0) сравнил уровень чемпионата с УПЛ. Белорусский специалист ранее возглавлял киевское «Динамо».

— Наверное, нет смысла сравнивать эти лиги, разница достаточно серьезная, — цитирует Хацкевича официальный сайт «Шинника». — Сейчас я могу говорить только по двум играм в ФНЛ. В первой игре мы играли с «Нефтехимиком». В Украине таких команд нет, которые сами не играют и другим не дают. Вот «Шинник», к примеру, они стараются играть в футбол. Мы тоже стараемся.

Впрочем, сравнивать уровень нашего футбола с такими командами как «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Александрия», которые участвуют в еврокубках, не совсем уместно. Это совершенно другой уровень. Уровень украинской премьер-лиги гораздо выше, чем ФНЛ.