Гузман будет зарабатывать в «Торпедо» 600 тысяч евро

Нападающий Ейсон Гузман будет зарабатывать в московском «Торпедо» 600 тысяч евро в год, сообщает Legalbet.

По информации источника, в скором времени 26-летний колумбиец прибудет в расположение клуба. Трансфер обойдется черно-белым в 1,5-2 миллиона евро.

«Торпедо» в 21 туре Первой лиги в этом сезоне набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице.