Гузман будет зарабатывать в «Торпедо» 600 тысяч евро
Нападающий Ейсон Гузман будет зарабатывать в московском «Торпедо» 600 тысяч евро в год, сообщает Legalbet.
По информации источника, в скором времени 26-летний колумбиец прибудет в расположение клуба. Трансфер обойдется черно-белым в 1,5-2 миллиона евро.
«Торпедо» в 21 туре Первой лиги в этом сезоне набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице.
Источник: Legalbet
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
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|21
|13
|6
|2
|29-13
|45
|
2
|Торпедо
|21
|11
|10
|0
|39-16
|43
|
3
|Урал
|21
|10
|7
|4
|31-21
|37
|
4
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|36-21
|37
|
5
|Черноморец
|21
|11
|3
|7
|31-27
|36
|
6
|Арсенал
|21
|6
|12
|3
|18-16
|30
|
7
|Ротор
|21
|7
|9
|5
|18-16
|30
|
8
|СКА-Хаб.
|21
|7
|8
|6
|28-30
|29
|
9
|Чайка
|21
|6
|10
|5
|24-23
|28
|
10
|Енисей
|21
|8
|3
|10
|23-26
|27
|
11
|Нефтехимик
|21
|6
|8
|7
|20-21
|26
|
12
|Родина
|21
|5
|9
|7
|19-22
|24
|
13
|КАМАЗ
|21
|6
|4
|11
|18-19
|22
|
14
|Шинник
|21
|4
|9
|8
|13-21
|21
|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
17
|Алания
|21
|4
|6
|11
|12-24
|18
|
18
|Тюмень
|21
|3
|3
|15
|16-35
|12
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30 тур
31 тур
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34 тур
|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
|00:00
|
Чайка – Уфа
|- : -
|1.03
|00:00
|
Черноморец – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|19
|1
|5
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