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Сегодня, 19:01

Губернатор Ярославской области поддержал футболистов «Шинника»: «Наши ребята среагировали правильно. Нужно давать отпор наглому поведению»

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Футболисты &amp;quot;Шинника&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Шинник&quot;

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в комментарии для «СЭ» поддержал футболистов «Шинника» после драки с игроками украинского «Миная» в Турции.

— Поделитесь впечатлениями, реакцией на произошедшее в Турции с нашими футболистами?

— Я считаю, что наши ребята среагировали правильно жестко. Нужно давать отпор наглому поведению. И мы их полностью в этом поддерживаем.

— Спор, кто виноват, кто прав тут для вас не стоит?

— Я думаю, что тут очевидно, что произошло, плюс-минус. И я считаю, что такие случаи должны пресекаться изначально. Вообще когда команда ехала на сборы, я знаю, что они специально выбирали отель, в котором не будет такого конфликта интересов, то есть не будет украинских команд. И они специально договаривались и смотрели такой отель. Почему потом подселили команду из Украины, я не знаю. Видимо финансовые интересы или еще какие-то другие. Я всех деталей не знаю, говорю в целом, на сколько владею информацией. Понятно, что это привело к конфликту. То, что наши ребята дали отпор — правильно. А как иначе-то? Мы их поддерживаем, — сказал Евраев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы.

Футбол
Первая лига
ФК Шинник
2
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В РФС прокомментировали драку российских и украинских футболистов в Турции

Олег заявил, что у него самый большой тренерский потенциал в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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