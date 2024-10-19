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Сегодня, 06:28

Губернатор Тульской области: «Тульский «Арсенал» выглядит достаточно хорошо, достойно проводит матчи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что доволен игрокй тульского «Арсенала» в Мелбет-Первой лиге в этом сезоне.

«На мой взгляд, сегодня команда выглядит достаточно хорошо, достойно проводит матчи. В прошлом и позапрошлом сезонах она переживала непростое время, тем не менее тренерскому штабу удалось сплотить и серьезно мотивировать коллектив. Несмотря на то, что нам не удались стыковые матчи прошлого сезона, тем не менее команда отыграла хорошо и получила право на участие в таких играх.

На текущий момент времени коллектив слажен, играет дружно. В последнем матче команда выглядела достойно и уверенно. Да, не дотянули до победы, но тем не менее место в турнирной таблице сегодня говорит само за себя», – цитирует «РБ Спорт» Миляева.

После 14 матчей «Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав столько же очков, сколько и лидирующее «Торпедо» – 26.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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