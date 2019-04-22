20:41 | Футбол — Олимп - ФНЛ

Григорян провел первую тренировку с "Тамбовом". Фото

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Александр Григорян провел первую тренировку в качестве главного тренера "Тамбова". О назначении 52-летнего российского специалиста на этот пост было объявлено в понедельник, 22 апреля. Контракт с Григоряном рассчитан до конца сезона-2019/20.

"Тамбов" занимает 1-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 62 очка. "Волки" на 4 балла опережают "Сочи", идущий на 2-й строчке.

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