Григорян провел первую тренировку с "Тамбовом". Фото

Александр Григорян провел первую тренировку в качестве главного тренера "Тамбова". О назначении 52-летнего российского специалиста на этот пост было объявлено в понедельник, 22 апреля. Контракт с Григоряном рассчитан до конца сезона-2019/20.

Сегодня Александр Григорян провел свою первую тренировку в качестве главного тренера #фктамбов 📸 pic.twitter.com/BXb4AaQ2rc – ФК "Тамбов" (@fctambov68) 22 апреля 2019 г.

"Тамбов" занимает 1-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 62 очка. "Волки" на 4 балла опережают "Сочи", идущий на 2-й строчке.

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