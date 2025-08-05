Футбол
5 августа, 11:46

В «Урале» рассказали об уходе Щербаченко: «Приняли решение, что ему с нами сейчас не по пути»

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» об уходе Федора Щербаченко из тренерского штаба команды.

«Да, Федор Анатольевич покинул клуб. Ничего страшного не произошло. Благодарим его за работу в клубе. Расстались в хороших отношениях. Никаких вопросов у нас к нему нет. Но приняли такое решение, что ему с нами сейчас не по пути. Желаем ему удачи. Он хороший человек. Всего самого хорошего, чтобы у него все получилось», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее Metaratings.ru сообщил, что Федор Щербаченко покидает тренерский штаб «Урала». По информации источника, это решение Мирослава Ромащенко. Президенту клуба Григорию Иванову оно было непонятно, но он пошел навстречу главному тренеру.

«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
  • Patera

    Неужели Щербаченко опять в туалете за кем-то подглядывал?

    05.08.2025

  • Ganimed

    Стас:fearful:Зачем тебе Урал этот, скоро место повыше освободится, на болотах правда, не спеши:sunglasses:

    05.08.2025

    • «Ротор» и «Енисей» сыграли вничью в матче первой лиги

    «Родина» объявила об уходе Зельковича с поста главного тренера команды
