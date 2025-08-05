В «Урале» рассказали об уходе Щербаченко: «Приняли решение, что ему с нами сейчас не по пути»
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» об уходе Федора Щербаченко из тренерского штаба команды.
«Да, Федор Анатольевич покинул клуб. Ничего страшного не произошло. Благодарим его за работу в клубе. Расстались в хороших отношениях. Никаких вопросов у нас к нему нет. Но приняли такое решение, что ему с нами сейчас не по пути. Желаем ему удачи. Он хороший человек. Всего самого хорошего, чтобы у него все получилось», — сказал Иванов «СЭ».
Ранее Metaratings.ru сообщил, что Федор Щербаченко покидает тренерский штаб «Урала». По информации источника, это решение Мирослава Ромащенко. Президенту клуба Григорию Иванову оно было непонятно, но он пошел навстречу главному тренеру.
