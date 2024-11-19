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Президент «Урала» Иванов: «Я уверен, что из Шатова получится хороший тренер»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов оценил шансы исполняющего обязанности главного тренера клуба Олега Шатова стать тренером команды на постоянной основе.

«Он провел два матча и идет от игры к игре. Но пока по Олегу Александровичу я ничего говорить не буду. Есть ли у него шанс быть утвержденным на посту главного тренера? Шанс есть всегда, и у него, конечно, тоже такой шанс есть. Посмотрим, как он проведет оставшиеся игры. Но я уверен, что из него получится очень хороший тренер. Это мое мнение, оно может быть ошибочным, но оно такое», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

6 ноября «Урал» объявил, что Евгений Аверьянов покидает пост главного тренера и исполняющим обязанности назначен 34-летний Шатов. Под руководством нового тренера команда провела два матча и в обоих одержала победу.

«Урал» (33 очка) занимает третье место в таблице первой лиги. 23 ноября команда сыграет с «Аланией».

Олег Шатов. Вторая победа Шатова, Талалаев — царь горы, драка «Тюмени» и «Сочи». 19-й тур ФНЛ

Источник: РБ Спорт
Олег Шатов
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Сокол» объявил о назначении Стукалова на пост главного тренера
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 11 6 2 24-12 39
2
 Торпедо 19 9 10 0 36-15 37
3
 Урал 19 9 6 4 29-20 33
4
 Сочи 19 8 7 4 29-19 31
5
 Арсенал 19 6 12 1 17-12 30
6
 Черноморец 19 9 3 7 27-25 30
7
 Чайка 19 6 8 5 23-22 26
8
 Ротор 19 6 8 5 16-15 26
9
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 27-30 25
10
 Родина 19 5 9 5 18-17 24
11
 Енисей 19 7 2 10 21-26 23
12
 Нефтехимик 19 5 8 6 17-20 23
13
 КАМАЗ 19 6 4 9 17-15 22
14
 Уфа 19 5 5 9 19-24 20
15
 Шинник 19 4 7 8 12-20 19
16
 Сокол 19 4 7 8 10-23 19
17
 Алания 19 4 6 9 12-20 18
18
 Тюмень 19 2 3 14 14-33 9
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22.11 17:00
Сочи – Уфа
 - : -
23.11 10:00
Енисей – Шинник
 - : -
23.11 15:00
Алания – Урал
 - : -
23.11 16:00
Арсенал – Тюмень
 - : -
23.11 19:00
Балтика – Родина
 - : -
24.11 13:00
Сокол – Торпедо
 - : -
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Черноморец – КАМАЗ
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Ротор – Нефтехимик
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Чайка – СКА-Хаб.
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Александр Юшин

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 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

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Александр Ломакин

Александр Ломакин

Енисей

 7
П
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 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

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Владислав Руденко

Владислав Руденко

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Николай Поярков

Николай Поярков

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