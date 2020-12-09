Нападающий Максим Григорьев ушел из «Факела», сообщает официальный Twitter клуба. Контракт расторгнут по согласию сторон.

Григорьев покинул «Факел» ??



Форвард Максим Григорьев покинул нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.



Благодарим Максима за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере! ??#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/RkkVcBiU37 — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) December 9, 2020

В заявлении клуб поблагодарил игрока за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

30-летний Григорьев в текущем сезоне провел 16 матчей в Олимп-ФНЛ и сделал один результативный пас. Ранее он выступал за «Локомотив», «Ростов», «Спартак», «Оренбург», «Урал», «Балтику» и «Авангард».