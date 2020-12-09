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Григорьев покинул «Факел»

11:13
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Нападающий Максим Григорьев ушел из «Факела», сообщает официальный Twitter клуба. Контракт расторгнут по согласию сторон.

В заявлении клуб поблагодарил игрока за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

30-летний Григорьев в текущем сезоне провел 16 матчей в Олимп-ФНЛ и сделал один результативный пас. Ранее он выступал за «Локомотив», «Ростов», «Спартак», «Оренбург», «Урал», «Балтику» и «Авангард».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfcfakel/status/1336583548518674433

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