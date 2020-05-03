Спортивный директор «Нефтехимика» Тимур Арсланбеков в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном мини-турнире среди команд первой пятерки ФНЛ.

— Думаю, что все, кто реально любит футбол, выступают за то, чтобы доиграть сезон. Но у каждого клуба свои цели. Мы исходим только из спортивной составляющей, — сказал Арсланбеков. — Каждый футболист и сотрудник «Нефтехимика» хочет биться до конца и завоевать путевку в премьер-лигу.

Недавно прочитал, что клубам первой пятерки осталось провести всего пять игр между собой. У каждого сохраняются шансы завоевать две путевки в РПЛ. В этом мини-турнире «Торпедо» провело бы четыре матча, по одному — «Ротор» и «Химки», по два — «Чертаново» и «Нефтехимик». В этой ситуации мы были бы в самом невыгодном положении, потому что не добирали очков с лидерами, но при двух победах смогли бы попасть в премьер-лигу. Чтобы сыграть эти пять встреч, хватило бы трех недель.

— Вас устроит, если такой мини-турнир прошел бы в одном городе? Например, в Москве, где базируются два клуба из первой пятерки, а совсем рядом — «Химки».

— Да хоть на Луне! Главное — получить шанс самим решить судьбу путевки в премьер-лигу. У всех наших ребят горят глаза, каждый тренируется не покладая рук. Все хотят вернуться на поле и доказать, что готовы завоевать право играть в РПЛ. Представляете, если дадут сыграть мини-турнир пяти лидерам ФНЛ между собой — это будет пять топовых матчей. Если хотя бы в одном сыграют вничью, то эти команды потеряют шансы на выход в РПЛ. Думаю, все пять клубов согласятся на такой формат. (Евгений Белоусов)