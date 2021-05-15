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Госпитализированный футболист «Спартака-2» рассказал о своем самочувствии

20:50
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Футболист московского «Спартака-2» Даниил Денисов, который был госпитализирован прямо с поля во время матча 42-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ против «Чертаново», сообщил, что чувствует себя хорошо.

«Всем спасибо за поддержку. Сейчас чувствую себя хорошо, со здоровьем все нормально», — приводит слова Денисова официальный Twitter спартаковцев.

Встреча «Спартак-2» — «Чертаново» прошла в субботу в Москве на поле Академии имени Федора Черенкова и завершилась со счетом 4:3 в пользу красно-белых. На 10-й минуте матча мяч после сильного удара попал в лицо Денисову, и его увезли с газона на машине скорой помощи.

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