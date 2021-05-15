Госпитализированный футболист «Спартака-2» рассказал о своем самочувствии

Футболист московского «Спартака-2» Даниил Денисов, который был госпитализирован прямо с поля во время матча 42-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ против «Чертаново», сообщил, что чувствует себя хорошо.

«Всем спасибо за поддержку. Сейчас чувствую себя хорошо, со здоровьем все нормально», — приводит слова Денисова официальный Twitter спартаковцев.

Сообщение от Дэна Денисова:



«Всем спасибо за поддержку ? Сейчас чувствую себя хорошо, со здоровьем все нормально!» pic.twitter.com/YCWDL2YHZ5 — «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) May 15, 2021

Встреча «Спартак-2» — «Чертаново» прошла в субботу в Москве на поле Академии имени Федора Черенкова и завершилась со счетом 4:3 в пользу красно-белых. На 10-й минуте матча мяч после сильного удара попал в лицо Денисову, и его увезли с газона на машине скорой помощи.