Гордюшенко и Баланюк покидают «Торпедо»

Футбольный клуб «Торпедо» на официальном сайте объявил о расторжении контрактов с полузащитником Астемиром Гордюшенко и нападающим Денисом Баланюком.

Астемир Гордюшенко присоединился к «Торпедо» в феврале 2020 года. С тех пор он провел за команду 24 матча и забил 2 мяча.

Украинский форвард Денис Баланюк выступал за черно-белых с ноября 2020 года. На счету 24-летнего форварда 2 гола в 16 проведенных за «Торпедо» матчах.