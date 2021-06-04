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Гордюшенко и Баланюк покидают «Торпедо»

17:28
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Футбольный клуб «Торпедо» на официальном сайте объявил о расторжении контрактов с полузащитником Астемиром Гордюшенко и нападающим Денисом Баланюком.

Астемир Гордюшенко присоединился к «Торпедо» в феврале 2020 года. С тех пор он провел за команду 24 матча и забил 2 мяча.

Украинский форвард Денис Баланюк выступал за черно-белых с ноября 2020 года. На счету 24-летнего форварда 2 гола в 16 проведенных за «Торпедо» матчах.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/news/42433/

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