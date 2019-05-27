"Гоните детей во двор играть в футбол!" Просьба Радимова к родителям

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов на своей странице в Инстаграме подчеркнул, что игру в футбол на улице ничто не заменит. Бывший капитан сине-бело-голубых призвал родителей гнать детей во двор играть в футбол и привел в пример экс-нападающего сборной России и лондонского "Арсенала" Андрея Аршавина.

– Дети на улицах в Бразилии, мяч у них из пластиковых пакетов, босоногие, ворота начерчены на земле... Но!

Смотрите, сколько у них желания и эмоций!!! Не знаю, как назвать это, я ж не блогер, у меня нет своего канала в ютюбе – могу дать совет здесь. Это даже больше просьба.

Родители, гоните детей во двор играть в футбол! Ну да, после сделанных уроков. Им катастрофически не хватает часов ни на каких специальных занятиях даже в продвинутых академиях. Улицу ничто не заменит, хотя б потому, что там играет только тот, кто хочет. А еще тут и фантазия, и выдумка, не говоря уж о координации движений.

Но это я уже о скучном. Говорю ж – не блогер. Только так ваши дети смогут стать хорошими мастерами!!! Форма, турниры, поля в академиях это хорошо, но Аршавин вырос во дворе! И только вы, родители, можете им помочь!

А гаджеты перед сном и за хорошие отметки. Понемногу, – написал Радимов.