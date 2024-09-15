Гонгадзе забил гол ударом с центра поля в матче первой лиги

Нападающий «СКА-Хабаровска» Георгий Гонгадзе отличился в матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги против «Нефтехимика».

28-летний футболист вышел на замену на 64-й минуте встречи и в добавленное время с центра поля отправил мяч в ворота соперника. Для него этот гол стал вторым в нынешнем сезоне ФНЛ.

В этом матче «СКА-Хабаровск» обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:0. Следующую встречу команда проведет 21 сентября против «Енисея».