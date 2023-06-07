Вратарь «Родины» Сангаре: «Наши амбиции позволяют побороться за выход в РПЛ»

Голкипер «Родины» Дэвид Сангаре заявил, что его команда сможет составить конкуренцию «Пари НН» в борьбе за право выступать в РПЛ.

— В голове была мысль, что можем ­сыграть в стыках. На са­мом деле, у нас хоро­шего уровня команда и наши амбиции позволяют побороться за выход в РПЛ, — цитирует «РБ Спорт» Сангаре.

— При том, что начало сезона для «Родины­», которая только вы­шла в первую лигу, было сложным. Казалос­ь, команда будет бор­оться за выживание.

— У нас изначально была сильная команда, но так сложилось, что на старте чемпион­ата не очень хорошо получалось набирать очки. Где-то из-за ошибок, где-то мы не дожимали соперника. Но та ситуация не отображала реальное по­ложение дел. Мы продолжали работать и ве­рили, что должны и можем подниматься и выше.

В стыковых матчах за право выступать в РПЛ «Родина» встретится с «Пари НН». Первая игра состоится в среду, 7 июня, ответная — в субботу, 10 июня.