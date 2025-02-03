Голкипер Натабашвили останется в «Алании», несмотря на финансовые проблемы клуба
Вратарь Георгий Натабашвили не покинет «Аланию» в зимнее трансферное окно и останется во владикавказском клубе, сообщает Legalbet.ru.
В начале января ульяновская «Волга» проявляла интерес к 24-летнему голкиперу на фоне финансовых проблем в «Алании».
Натабашвили выступал за «Аланию» с 2020 года по 2022 год, после чего перешел в «Долгопрудный». В июле 2022 года вратарь вернулся во владкавказский клуб.
В нынешнем сезоне Натабашвили защищал ворота «Алании» в 3-х матчах во всех турнирах, отстоял 2 игры на ноль и пропустил 3 гола.
Источник: Legalbet.ru
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|
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|10
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|
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|
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|8
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|26
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|9
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|
13
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|21
|6
|4
|11
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|
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|Шинник
|21
|4
|9
|8
|13-21
|21
|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
17
|Алания
|21
|4
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|
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|Тюмень
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|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
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|1.03
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|
Чайка – Уфа
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|1.03
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Мартин Секулич
Урал
|8
|
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Александр Юшин
Родина
|8
|
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Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
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Сочи
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|
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Равиль Нетфуллин
Торпедо М
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Алания
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